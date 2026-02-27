El 1° Torneo Regional de Menores se completó en Estudiantes

El 1° Torneo Regional de Menores, certamen que otorga puntos para el primer Nacional de la Asociación Argentina de Tenis tuvo lugar en las once canchas del Parque Guerrero.
El Club Atlético Estudiantes fue sede del Primer Torneo Regional de Menores de la Federación de Clubes de Tenis Centro, con una buena cantidad de participaciones. Desde jueves al domingo pasado, en las once canchas del Parque Guerrero participaron cerca de 150 tenistas del inicio del año competitivo.
La mayoría de las finales se disputaron el sábado, mientras que el domingo por la mañana se jugó la única definición restante, correspondiente a Mujeres Sub16.
Entre los resultados más destacados, en Singles Mujeres Sub16, la campeona fue Agustina Tarántola, quien ratificó su gran presente deportivo tras consagrarse recientemente como “Bataraz de Oro 2025”.
Agustina Tarántola, Facundo Wagner, Ignacio Tessone, Agustín Alem, Lorenzo Errobidart y Milo Ripoll fueron los representantes de la entidad anfitriona.
Los resultados:
Singles
Varones Sub12
Campeón: Conrado Rossi
Finalista: Joaquín de la Cruz
Varones Sub14
Campeón: Novak Rabinovich
Finalista: Mateo Pallero
Varones Sub16
Campeón: Matías Iriart
Finalista: Benicio Madeo
Varones Sub18
Campeón: Gabriel Ursini
Finalista: Juan Yulita
Mujeres Sub12
Campeona: Jazmín Belcastro
Finalista: Pilar Sufrate
Mujeres Sub14
Campeona: Miranda Petrina
Finalista: Delfina Mondello
Mujeres Sub16
Campeona: Agustina Tarántola
Finalista: Bianca Álvarez Biron
Mujeres Sub18
Campeona: Celestina Mikkelson
Finalista: Abril Valli
Dobles
Varones Sub12
Campeones: Jacinto Arnaude – Enzo Davancens
Finalistas: Conrado Rossi – Joaquín de la Cruz
Varones Sub14
Campeones: Novak Rabinovich – Branko Fleitas Araño
Finalistas: Ángel Di Carlo – Mateo Gómez
Varones Sub16
Campeones: Matías Iriart – Kevin Vena
Finalistas: Juan Ignacio Pérez Roldán – Santiago Fabris
Varones Sub18
Campeones: Juan Yulita – Lucas Piquín
Finalistas: Gabriel Ursini – Bautista Larroquet
Mujeres Sub12
Campeonas: Mia Nahir – Jazmín Belcastro
Finalistas: Pilar Sufrate – Paulina Sufrate
Mujeres Sub14
Campeonas: Camila Gnessi – Delfina Mondello
Finalistas: Milagros Romito – Majo Janneret
Mujeres Sub16
Campeonas: Agustina Tarántola – Bianca Álvarez
Finalistas: Lucila Marrella – Olivia Galarza
Mujeres Sub18
Campeonas: Celestina Mikkelson – Alejandrina Ferreyra
Finalistas: Abril Valli – María Martina Sánchez
Fuente: Prensa CAE