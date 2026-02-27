El 1° Torneo Regional de Menores se completó en Estudiantes

El 1° Torneo Regional de Menores, certamen que otorga puntos para el primer Nacional de la Asociación Argentina de Tenis tuvo lugar en las once canchas del Parque Guerrero.

El Club Atlético Estudiantes fue sede del Primer Torneo Regional de Menores de la Federación de Clubes de Tenis Centro, con una buena cantidad de participaciones. Desde jueves al domingo pasado, en las once canchas del Parque Guerrero participaron cerca de 150 tenistas del inicio del año competitivo.

La mayoría de las finales se disputaron el sábado, mientras que el domingo por la mañana se jugó la única definición restante, correspondiente a Mujeres Sub16.

Entre los resultados más destacados, en Singles Mujeres Sub16, la campeona fue Agustina Tarántola, quien ratificó su gran presente deportivo tras consagrarse recientemente como “Bataraz de Oro 2025”.

Agustina Tarántola, Facundo Wagner, Ignacio Tessone, Agustín Alem, Lorenzo Errobidart y Milo Ripoll fueron los representantes de la entidad anfitriona.

Los resultados:

Singles

Varones Sub12

Campeón: Conrado Rossi

Finalista: Joaquín de la Cruz

Varones Sub14

Campeón: Novak Rabinovich

Finalista: Mateo Pallero

Varones Sub16

Campeón: Matías Iriart

Finalista: Benicio Madeo

Varones Sub18

Campeón: Gabriel Ursini

Finalista: Juan Yulita

Mujeres Sub12

Campeona: Jazmín Belcastro

Finalista: Pilar Sufrate

Mujeres Sub14

Campeona: Miranda Petrina

Finalista: Delfina Mondello

Mujeres Sub16

Campeona: Agustina Tarántola

Finalista: Bianca Álvarez Biron

Mujeres Sub18

Campeona: Celestina Mikkelson

Finalista: Abril Valli

Dobles

Varones Sub12

Campeones: Jacinto Arnaude – Enzo Davancens

Finalistas: Conrado Rossi – Joaquín de la Cruz

Varones Sub14

Campeones: Novak Rabinovich – Branko Fleitas Araño

Finalistas: Ángel Di Carlo – Mateo Gómez

Varones Sub16

Campeones: Matías Iriart – Kevin Vena

Finalistas: Juan Ignacio Pérez Roldán – Santiago Fabris

Varones Sub18

Campeones: Juan Yulita – Lucas Piquín

Finalistas: Gabriel Ursini – Bautista Larroquet

Mujeres Sub12

Campeonas: Mia Nahir – Jazmín Belcastro

Finalistas: Pilar Sufrate – Paulina Sufrate

Mujeres Sub14

Campeonas: Camila Gnessi – Delfina Mondello

Finalistas: Milagros Romito – Majo Janneret

Mujeres Sub16

Campeonas: Agustina Tarántola – Bianca Álvarez

Finalistas: Lucila Marrella – Olivia Galarza

Mujeres Sub18

Campeonas: Celestina Mikkelson – Alejandrina Ferreyra

Finalistas: Abril Valli – María Martina Sánchez

Fuente: Prensa CAE