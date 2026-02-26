Torneo Interligas: la 2° fecha tiene cronograma

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida estableció el programa para la 2° fecha que iniciará en la noche del viernes y tendrá a los olavarrienses presentándose en el transcurso del domingo.

La continuidad de la 5° edición del Torneo Interligas tendrá a los 12 equipos locales en acción luego de la postergación del partido entre Racing y San Martín y será con seis equipos jugando en condición de local y otros seis como visitantes, todos el próximo domingo.

La fecha comenzará el próximo viernes en Bolívar con la disputa del duelo entre Balonpié e Independiente, correspondiente a la Zona A.

La programación:

Zona A:

Viernes:

21:00 hs.: Balonpié - Independiente

Domingo:

15:00 hs.: Espigas - Boca

17:00 hs.: Loma Negra - Cemento Armado

14:00 hs.: Colonias y Cerros - Alumni

Zona B

Domingo:

20:00 hs.: Racing A. Club - Jorge Newbery

18:00 hs.: San Martín - Hinojo

16:00 hs.: Vélez - Juventud

17:15 hs.: Barracas - Sportivo Piazza

Zona C

Domingo:

17:00 hs.: Ferro - Urdampilleta

17:00 hs.: Lilán - Sierra Chica

16:00 hs.: Casariego - Bancario

17:15 hs.: Ingeniero - El Fortín

Zona D

Domingo

17:00 hs.: Platense - Embajadores

16:30 hs.: Pirovano - Racing de La Madrid

16:00 hs.: Empleados de Comercio - Estudiantes

17:00 hs.: Bull Dog - Municipales