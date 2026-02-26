Torneo Interligas: la 2° fecha tiene cronograma

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida estableció el programa para la 2° fecha que iniciará en la noche del viernes y tendrá a los olavarrienses presentándose en el transcurso del domingo.
La continuidad de la 5° edición del Torneo Interligas tendrá a los 12 equipos locales en acción luego de la postergación del partido entre Racing y San Martín y será con seis equipos jugando en condición de local y otros seis como visitantes, todos el próximo domingo.
La fecha comenzará el próximo viernes en Bolívar con la disputa del duelo entre Balonpié e Independiente, correspondiente a la Zona A.
La programación:
Zona A:
Viernes:
21:00 hs.: Balonpié - Independiente
Domingo:
15:00 hs.: Espigas - Boca
17:00 hs.: Loma Negra - Cemento Armado
14:00 hs.: Colonias y Cerros - Alumni
Zona B
Domingo:
20:00 hs.: Racing A. Club - Jorge Newbery
18:00 hs.: San Martín - Hinojo
16:00 hs.: Vélez - Juventud
17:15 hs.: Barracas - Sportivo Piazza
Zona C
Domingo:
17:00 hs.: Ferro - Urdampilleta
17:00 hs.: Lilán - Sierra Chica
16:00 hs.: Casariego - Bancario
17:15 hs.: Ingeniero - El Fortín
Zona D
Domingo
17:00 hs.: Platense - Embajadores
16:30 hs.: Pirovano - Racing de La Madrid
16:00 hs.: Empleados de Comercio - Estudiantes
17:00 hs.: Bull Dog - Municipales