Jueves 26 de Febrero 2026
28°
Jueves 26 de Febrero 2026
Olavarría
28°
 26 de Febrero de 2026

Torneo Interligas: la 2° fecha tiene cronograma

Con todos los equipos olavarrienses saliendo a la cancha, se programó la continuidad del Torneo Unión Regional Deportiva.

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida estableció el programa para la 2° fecha que iniciará en la noche del viernes y tendrá a los olavarrienses presentándose en el transcurso del domingo.

 

La continuidad de la 5° edición del Torneo Interligas tendrá a los 12 equipos locales en acción luego de la postergación del partido entre Racing y San Martín y será con seis equipos jugando en condición de local y otros seis como visitantes, todos el próximo domingo.

 

La fecha comenzará el próximo viernes en Bolívar con la disputa del duelo entre Balonpié e Independiente, correspondiente a la Zona A.

 

La programación:

Zona A:

Viernes:

21:00 hs.: Balonpié - Independiente

Domingo:

15:00 hs.: Espigas - Boca

17:00 hs.: Loma Negra - Cemento Armado 

14:00 hs.: Colonias y Cerros - Alumni 

 

Zona B

Domingo:

20:00 hs.: Racing A. Club - Jorge Newbery 

18:00 hs.: San Martín - Hinojo 

16:00 hs.: Vélez - Juventud 

17:15 hs.: Barracas - Sportivo Piazza 

 

Zona C

Domingo:

17:00 hs.: Ferro - Urdampilleta 

17:00 hs.: Lilán - Sierra Chica 

16:00 hs.: Casariego - Bancario 

17:15 hs.: Ingeniero - El Fortín 

 

Zona D

Domingo

17:00 hs.: Platense - Embajadores 

16:30 hs.: Pirovano - Racing de La Madrid 

16:00 hs.: Empleados de Comercio - Estudiantes 

17:00 hs.: Bull Dog - Municipales

 

