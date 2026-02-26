Se realizó la licitación para el alteo, limpieza y colocación de alcantarillas en el camino Pourtalé-Ruta 51

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada de este jueves se llevó a cabo el acto de apertura de cotizaciones para la licitación pública 1/26, para concretar obras de alteo, entoscado, limpieza de cunetas y colocación de alcantarillas en el camino 078-06, Pourtale-Ruta 51.

La actividad se concretó a las 10 horas, encabezada por el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y el director de Obras Rurales, Mariano Arrignon.

En la ocasión se dio apertura a la siguiente cotización: Proponente 1: Producciones Industriales SA, que cotizó la suma de $125.780.000.

La obra tiene por objetivo seguir avanzando en el proceso de mejora de calidad de vida de la comunidad rural, por ende, se busca contar tanto con un correcto medio de traslado como así también favorecer al egreso de la producción. Vale destacar, a la par, que se trata de un camino que da acceso a numerosos establecimientos que se vieron afectados por las abundantes lluvias registradas el último año.

Los trabajos consistirán en la limpieza de ambas cunetas, el alteo de la traza, el agregado de material, regado, compactación y calzado del material.