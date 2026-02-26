Rugby: en CAE hay encuentro UROBA y en El Fortín, triangular | Infoeme
 26 de Febrero de 2026

Rugby: en CAE hay encuentro UROBA y en El Fortín, triangular

El año para el rugby olavarriense inició recientemente con el primer encuentro de pretemporada 2026 de los equipos que integran la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y el venidero sábado, habrá triangular amistoso en El Fortín.

Estudiantes y El Fortín auguran un gran año y a la espera del comienzo de las competencias oficiales de la UROBA, son anfitriones de diferentes propuestas.

 

El Club Estudiantes de Olavarría fue elegido como sede del primer encuentro de pretemporada 2026 de los equipos que integran la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires.

 

La actividad que se extenderán hasta el venidero viernes reúne a un total de 40 jugadores de distintos clubes de la UROBA, con una destacada presencia de ocho representantes del “Bata”, Dante Arcodia, Thiago Capponi, Tiziano Castagnino Juan Ignacio Castillo, Martín Comes, Juan Bautista Escuedero, Ramiro Iturralde y Joaquín Ordóñez Amarelle.

 

Las jornadas de pretemporada incluyen entrenamientos en campo, testeos físicos, mediciones y evaluaciones, además de distintos ciclos de charlas formativas. 

 

Por otro lado, en la jornada del próximo sábado, en la cancha de rugby del Club Social y Deportivo El Fortín ubicada en el predio de avenida Pellegrini, habrá un triangular amistoso con destacadas presencias.

 

La actividad que dará inicio a las 17:30 contará con las visitas de San Miguel, institución que compite en la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires y Onas, reconocido equipo de Benito Juárez.

 

Fuente: prensa CAE // CSyDEF

 

