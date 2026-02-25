Se realizó el acto por el 248° aniversario del nacimiento del General José de San Martín

El intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto conmemorativo por el 248° aniversario del natalicio del General José de San Martín, que se realizó este miércoles en plaza Aguado (Alte. Brown y Vélez Sarsfield), precisamente al pie del monumento que rinde homenaje al “Padre de la Patria”.

El acto protocolar fue organizado por el Municipio junto a la Guarnición Ejército Olavarría y Asociación Cultural Sanmartiniana. Contó con la presencia del Intendente Wesner, Mayor Juan Belmar en representación del Ejército, el presidente del HCD Guillermo Santellán, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Héctor Hoyos, autoridades municipales, concejales, secretarios y subsecretarios, autoridades educativas, inspectores jefes regionales y distrital.

La ceremonia inició con la presentación, por parte del capitán Luis Celis, de la formación de la agrupación Padre de la Patria Mayor Juan Belmar y el saludo al Intendente Municipal, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente se dio lugar a la colocación de palmas: en principio, por parte del Intendente Wesner junto al presidente del HCD Guillermo Santellán; seguidamente hizo lo propio el mayor Juan Belmar junto a un representante de la Asociación 2 de Abril; luego fue el turno de Héctor Hoyos de la Asociación Cultural Sanmartiniana junto a Claudia Capuano, directora de la Escuela N° 8; y finalmente hizo su ofrenda Mario Tordelli, de la Respetable Logia Obreros del Sur.

El acto prosiguió con las palabras alusivas, en esta ocasión a cargo del director de educación Diego Lurbe; quien hizo un repaso por la vida y obra del General San Martín, destacando sobre todo la proeza del cruce de los Andes.

En este sentido, destacó: “Siento que una de las mejores formas de traer al presente a nuestros próceres, a nuestros héroes, es tratar de emular lo que ellos hicieron en momentos clave de nuestra historia. Cada cual desde su lugar, desde su espacio, por más ínfimo que sea, tratar de aportar su granito de arena para comenzar a trabajar en este futuro, sembrando la semilla para que las generaciones venideras puedan hacer de nuestra Nación, una Nación grande”.

El acto culminó con la entonación de la Marcha de San Lorenzo y el retiro de las Banderas de ceremonia.

También formaron parte del acto protocolar referentes de la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril, Unión de Colectividades, Veteranos Naciones Unidas, Veteranos continentales de Olavarría, familiares del Capitán de Corbeta Diego Wagner Clar, Respetable Logia Obreros del Sur, asociaciones y entidades intermedias de la comunidad de Olavarría.