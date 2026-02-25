Estacionamiento Medido: desde el lunes vuelve el horario invernal | Infoeme
Estacionamiento Medido: desde el lunes vuelve el horario invernal

La Coordinación del Servicio de Estacionamiento Medido informó a la comunidad que a partir del lunes 2 de marzo ingresará en vigencia el horario invernal.

El Municipio, a través de la Coordinación del Servicio de Estacionamiento Medido, informó a la comunidad que a partir del lunes 2 de marzo ingresará en vigencia el horario invernal.

De acuerdo con lo que se explicó, desde la mencionada fecha el horario de fiscalización de la zona 1 será de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Los sábados seguirá siendo en el horario de 9 a 13.

En cuanto a la Zona 2, se detalló que no registrará modificaciones. Seguirá de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Se recuerda, a la par, que el 31 de marzo vencerá el plazo para renovar eximiciones para el período 2026. En ese sentido, se aclara que aquellas personas que deban tramitarla por primera vez podrán hacerlo durante todo el año.

Por información o consultas se pueden acercar a la oficina de Rivadavia 2780, de lunes a viernes de 7 a 18 horas y sábados de 9 a 13. Durante esa misma franja horaria también se podrán comunicar con la línea 2284 653468. Correo electrónico sem@olavarria.gov.ar.

