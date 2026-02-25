Este jueves habrá un dispositivo de bloqueo ante un caso sospechoso de sarampión | Infoeme
Este jueves habrá un dispositivo de bloqueo ante un caso sospechoso de sarampión

Durante la jornada de este jueves se llevará a cabo un operativo de bloqueo a partir de la detección un caso sospechoso de sarampión.

El dispositivo se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiologia, Centro de Inmunizaciones Banco de Leche, APS y Residencia de Medicina General.

Tendrá como objetivo la zona comprendida por las calles Piedras, Collinet, Buchardo y San Lorenzo.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento, se solicita a la población tener libreta sanitaria a mano.

Vale destacar, por último, que el personal estará debidamente identificado.

