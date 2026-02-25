ChangoMâs te invita a una nueva “Noche de Mâs Ofertas” con oportunidades únicas para aprovechar

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país, presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y precios imperdibles para aprovechar en todas las sucursales ChangoMâs del país y en MâsOnline.
Este jueves 26 de febrero las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista permanecerán abiertas hasta las 23 horas con ofertas, descuentos y financiación especial - desde las 14 hs. Todas estas oportunidades también estarán disponibles en la tienda digital MâsOnline.
¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?
- Oportunidad de 2x1 en todos los jugos refrigerados, en productos seleccionados de perfumería y alimentos para el desayuno, ropa interior, medias, shorts y bermudas para niñas, niños y bebés. Además, en la compra de cuadros, canastos, cubrecamas, accesorios para la alimentación de los bebés y en set de 5 repasadores de microfibra.
- Oportunidad de 3x2 en vinos, espumantes, cervezas y gaseosas para combinarlas como quieras. También en todos los quesos y fiambres feteados y en conservas de pescado.
- Opción del 80% en la segunda unidad en la compra de mantecas y bolsas de residuos. También en galletitas dulces y alfajores (exclusivo Mâs Club).
- Opción del 70% de descuento en todas las pastas y en la compra de tapas de empanada y pascualinas de primera marca.
- Oportunidad del 40% de descuento en artículos de limpieza y perfumería seleccionados. Además, en toda la categoría de Librería con hasta 4 cuotas sin interés.
- 25% de descuento en la compra de legumbres, granos secos y salsas.
- 50% de descuento en copas y vasos sueltos (60% exclusivo para socios MâsClub).
- Oportunidad de 12 cuotas sin interés, en la compra de todos los Smart TV y aires acondicionados.
- 60% de descuento y 12 cuotas sin interés en todas las piletas y en todos los colchones y sommiers (70% y 12CSI exclusivo MâsClub).
- 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los sets de living y comedor de jardín (60% y 12CSI exclusivo MâsClub).
- Oportunidad de 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la categoría juguetería y 4 cuotas sin interés en la compra de mochilas, luncheras y cartucheras.