Racing confirmó la permanencia de Sebastián Álvarez

Sebastián Álvarez, uno de los futbolistas destacados en el Torneo Regional Amateur en Racing seguirá en la entidad en el Torneo Unión Regional Deportiva, que inició el pasado fin de semana y tuvo al “Chaira” postergando su cruce.

El “Chaira” anunció, a través de sus redes sociales, la renovación del vínculo con Sebastián Álvarez, una de las figuras en el elenco dirigido por Roberto Tucker que alcanzó la Final de la Región Pampeana Sur en el certamen organizado por el Consejo Federal.

“Con mucha alegría informamos a la familia de Racing que Sebastián Álvarez continuará en el club este 2026. Gracias Seba por ser parte de esta familia y por ayudarnos a que este corazón siga latiendo con más fuerza”, publicaron para volver a darle la bienvenida al jugador que llegó desde Círculo Deportivo para el Torneo Regional Amateur.