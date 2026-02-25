Abrisqueta y Posse se lucieron en la “Vuelta de La Pampa” | Infoeme
Abrisqueta y Posse se lucieron en la “Vuelta de La Pampa”

Las ciclistas olavarrienses fueron protagonistas de una nueva edición de la “Vuelta de La Pampa” que se llevó a cabo el pasado fin de semana.

Durante tres días y bajo distintas condiciones climáticas desde calor intenso hasta frío y lluvia se desarrolló la 7° edición de la “Vuelta de La Pampa” con la organización de la agrupación Asfalto y Tierra con el acompañamiento del Gobierno de La Pampa y fue con destacada actuación olavarriense.

 

Fiamma Abrisqueta y Ludmila Posse integraron la nómina de más de 300 deportistas que completaron la prueba que tuvo como escenario principal el autódromo de Toay.

 

Finalizada las tres etapas de la carrera, las dos representantes locales lograron subirse al podio y Fiamma Abrisqueta hasta logró adjudicarse uno de los días. La ciclista que integró el equipo femenino del SAT finalizó en la tercera colocación de la tabla general.

 

Por su parte Ludmila Posse, finalizó en la cuarta colocación de la general tras un destacado inicio de competencia en las 10 vueltas de 4200 metros al Autódromo Provincia de La Pampa.

 

