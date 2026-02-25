Olavarrienses completaron el “Desafío Los Reartes”

Ciclistas de Olavarría completaron la tradicional carrera de rural bike que tiene lugar en el Valle de Calamuchita.

La competencia que contó con tres etapas a lo largo de cuatro días recorrió más de seis localidades de la Provincia de Córdoba contó con la presencia de media docena de olavarrienses.

El “Desafío Los Reartes”, uno de los eventos de ciclismo de montaña más destacado del calendario tuvo a Agustín Fernández dentro del Top10 en la categoría A1 con un tiempo de 6:40:25.

El evento que le hizo frente a la lluvia, al calor intenso, barro, senderos y muchas subidas también contó con la participación de Cristian Acevedo que demoró 7:11:08 y Sergio Bravo con 7:19:28.

Además, en el formato por equipos, Lucas Ginter y David Rucker completaron el recorrido en 7:13:15.