Nutrida presencia y podios en el “Desafío Aventura de El Paraíso”

Organizado por la Municipalidad de Laprida y con mucha participación se completó la 10° edición de “Desafío Aventura de El Paraíso” y entre las presencias, hubo nutrido grupo de atletas locales.

Representantes de los diferentes grupos running completaron la prueba que ofreció circuitos de 7K, 15K y 21K.

La prueba central de 21 kilómetros consagró como ganador a Lucas Martín que demoró 1:18:41 para consagrarse en un recorrido que contó con una veintena de locales. Yamila Pedreira, Sebastián Kuhn y Mauricio Olivera también se subieron al podio.

En los 15K, donde hubo más de 40 representantes locales, las mejores actuaciones fueron las de Diego Cisnero que finalizó en la segunda colocación; Diego Farra, Marcelo Calzoni y Marianela Fernández que hicieron podio en la general.

En la menor de las distancias competitivas, los 7K, hubo medio centenar de olavarrienses, Valentina Martín fue segunda y Germán Salomón ocupó el último lugar en las premiaciones generales.

Los resultados olavarrienses:

21K:

Femenino:

3° Pedreira Yamila con 1:49:43

5° Picazo María

8° Ojeda Leonor

9° Etchechuri Fabiana

Caballeros:

1° Martín Lucas con 1:18:41

2° Kuhn Sebastián con 1:19:48

5° Olivera Mauricio

7° Navarro Jonathan

8° Salvatierra Tomás

9° Maldonado Carlos

12° Vera Martín

15° Ortiz Roberto

17° Pérez Matías

19° Buchanan Walter

23° Picazo Jorge

25° Andersson Rafael

26° Krohling Emmanuel

27° Messina Roberto

31° Striebeck Augusto

15K:

Femenino:

5° Fernández Marianela con 1:28:08

6° Ottogalli Gisela

7° Olivetto María Fernanda

12° Bianchi Soledad

15° Garabento Karen

16° Martín Rocío

17° Rearte Carola

21° Mujica Nadia

22° Simona María Elisa

25° Barbosa Mónica

26° Bahurlet Paulina

27° Pitaro María

29° Irigoyen Andrea

30° Fernández Chaves María

31° Casco Ana

32° Peralta Natalia

33° Pérez Natalia

Caballeros:

2° Cisneros Diego con 1:04:04

4° Farra Diego con 1:09:09

5° Calzoni Marcelo

11° Randazzo Ezequiel

12° Cortondo Gustavo

14° Olivera Mauro

15° Zapata Diego

16° Rodríguez Mariano

17° Menguil Fabián

19° Eyler Carlos

23° Arauz Darío

25° Pereyra Héctor

30° Leal Aagustín

31° Block Marcelo

33° Vazzano Maximiliano

35° López Kevin

35° Zulaica Iván

36° Romero Mauricio

38° Morey Daniel

41° Larios Nicolás

43° Bellingeri Carlos

44° Mujica Franco

45° Green Juan

46° Saunno Ángel

47° Olmedo Emiliano

51° De la Iglesia Darío

7K:

Femenino:

2° Martín Valentina con 39:02

10° Cepeda Fabiana

12° Izarriaga Gabriela

14° Loviso Vanina

18° Prado Reina

19° Anzuino Michelle

25° Sambrano Silvina

28° Schilling Andrea

29° Martín Agustina

31° Cabello Laureana

33° Garay Cecilia

40° García María

41° Blanco Marianela

43° González Sophie

45° Avalos Daniela

46° Mochiaro Florencia

47° López Giselle

48° Vitale Di Matteo María

49° Francisco Ivana

52° Ruiz Liliana

54° Lascano Amparo

55° De Cicco Fernanda

65° Trotti María

66° Pinedo Laura

67° Amarilla Macarena

68° Márquez Silvina

70° Centellas Leonor

71° Escalante Daiana

Caballeros:

5° Salomón Néstor con 33:13

6° Notararigo Martín

13° Biundo Pablo

15° Ikes Ignacio

18° Morey Yoel

19° Bustamante Genaro

20° Coronel Marcos

23° Kessler Julián

26° González Oscar

38° Salomón Luis

39° Ramírez Santiago

41° Bustamante Jorge

50° Arouxet Juan

53° Rossi Ricardo

55° Romero Kevin

56° Díaz Juan Manuel

61° Portaluppi Ricardo

68° Suárez Juan

70° Lopresi Gonzalo

74° González Miguel

76° Blua Diego

79° Bravo Andrés