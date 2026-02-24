Nutrida presencia y podios en el “Desafío Aventura de El Paraíso”

Organizado por la Municipalidad de Laprida y con mucha participación se completó la 10° edición de “Desafío Aventura de El Paraíso” y entre las presencias, hubo nutrido grupo de atletas locales.
Representantes de los diferentes grupos running completaron la prueba que ofreció circuitos de 7K, 15K y 21K.
La prueba central de 21 kilómetros consagró como ganador a Lucas Martín que demoró 1:18:41 para consagrarse en un recorrido que contó con una veintena de locales. Yamila Pedreira, Sebastián Kuhn y Mauricio Olivera también se subieron al podio.
En los 15K, donde hubo más de 40 representantes locales, las mejores actuaciones fueron las de Diego Cisnero que finalizó en la segunda colocación; Diego Farra, Marcelo Calzoni y Marianela Fernández que hicieron podio en la general.
En la menor de las distancias competitivas, los 7K, hubo medio centenar de olavarrienses, Valentina Martín fue segunda y Germán Salomón ocupó el último lugar en las premiaciones generales.
Los resultados olavarrienses:
21K:
Femenino:
3° Pedreira Yamila con 1:49:43
5° Picazo María
8° Ojeda Leonor
9° Etchechuri Fabiana
Caballeros:
1° Martín Lucas con 1:18:41
2° Kuhn Sebastián con 1:19:48
5° Olivera Mauricio
7° Navarro Jonathan
8° Salvatierra Tomás
9° Maldonado Carlos
12° Vera Martín
15° Ortiz Roberto
17° Pérez Matías
19° Buchanan Walter
23° Picazo Jorge
25° Andersson Rafael
26° Krohling Emmanuel
27° Messina Roberto
31° Striebeck Augusto
15K:
Femenino:
5° Fernández Marianela con 1:28:08
6° Ottogalli Gisela
7° Olivetto María Fernanda
12° Bianchi Soledad
15° Garabento Karen
16° Martín Rocío
17° Rearte Carola
21° Mujica Nadia
22° Simona María Elisa
25° Barbosa Mónica
26° Bahurlet Paulina
27° Pitaro María
29° Irigoyen Andrea
30° Fernández Chaves María
31° Casco Ana
32° Peralta Natalia
33° Pérez Natalia
Caballeros:
2° Cisneros Diego con 1:04:04
4° Farra Diego con 1:09:09
5° Calzoni Marcelo
11° Randazzo Ezequiel
12° Cortondo Gustavo
14° Olivera Mauro
15° Zapata Diego
16° Rodríguez Mariano
17° Menguil Fabián
19° Eyler Carlos
23° Arauz Darío
25° Pereyra Héctor
30° Leal Aagustín
31° Block Marcelo
33° Vazzano Maximiliano
35° López Kevin
35° Zulaica Iván
36° Romero Mauricio
38° Morey Daniel
41° Larios Nicolás
43° Bellingeri Carlos
44° Mujica Franco
45° Green Juan
46° Saunno Ángel
47° Olmedo Emiliano
51° De la Iglesia Darío
7K:
Femenino:
2° Martín Valentina con 39:02
10° Cepeda Fabiana
12° Izarriaga Gabriela
14° Loviso Vanina
18° Prado Reina
19° Anzuino Michelle
25° Sambrano Silvina
28° Schilling Andrea
29° Martín Agustina
31° Cabello Laureana
33° Garay Cecilia
40° García María
41° Blanco Marianela
43° González Sophie
45° Avalos Daniela
46° Mochiaro Florencia
47° López Giselle
48° Vitale Di Matteo María
49° Francisco Ivana
52° Ruiz Liliana
54° Lascano Amparo
55° De Cicco Fernanda
65° Trotti María
66° Pinedo Laura
67° Amarilla Macarena
68° Márquez Silvina
70° Centellas Leonor
71° Escalante Daiana
Caballeros:
5° Salomón Néstor con 33:13
6° Notararigo Martín
13° Biundo Pablo
15° Ikes Ignacio
18° Morey Yoel
19° Bustamante Genaro
20° Coronel Marcos
23° Kessler Julián
26° González Oscar
38° Salomón Luis
39° Ramírez Santiago
41° Bustamante Jorge
50° Arouxet Juan
53° Rossi Ricardo
55° Romero Kevin
56° Díaz Juan Manuel
61° Portaluppi Ricardo
68° Suárez Juan
70° Lopresi Gonzalo
74° González Miguel
76° Blua Diego
79° Bravo Andrés