Este fin de semana se llevarán a cabo los Corsos de Loma Negra. Los mismos contarán con la participación de numerosas agrupaciones, música en vivo y mucho más.

El evento se iniciará el sábado, jornada en la que se contará con la participación de integrantes de Verano Dorado Loma Negra, Comisión de Damas por la Sonrisa de un Niño, Callejeada Loma Negra, Gres Salguero y un cierre con baile popular con la presentación de Los Kumbieros.

La propuesta continuará el domingo, noche de cierra en la que se desarrollará además la elección de disfraces infantiles, la presentación de Bahía y música en vivo con La Máquina del Ritmo.