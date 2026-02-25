Olavarrienses en Liga Argentina: Fornes y Tambucci ganaron en la ruta | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: Fornes y Tambucci ganaron en la ruta

En la noche del pasado lunes prosiguió la Liga Argentina y fue con victorias para dos de los equipos con presencia olavarriense.

La segunda categoría del básquet nacional siguió adelante con la Fase Regular y fue con presencia olavarriense en las dos Conferencia.

 

En la Conferencia Sur hubo duelo de olavarrienses con festejo para Luciano Tambucci sobre Mateo Macrini.

 

En el Polideportivo Islas Malvinas, Villa Mitre se impuso 80 a 77 a Unión con un triple en los segundos finales tras intensa paridad en un duelo entre rivales directos que batallan por acceder a los Play-Off. 

 

En el “Tricolor”, Luciano Tambucci aportó 6 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 28:23 minutos en la cancha y para el “Quincho”, no fueron suficientes los 15 puntos y 4 rebotes de Mateo Macrini en 18:02 minutos.

 

Por otro lado, en la Conferencia Norte, Jujuy Básquet cerró su gira por Mendoza con triunfo ante Huracán por 94 a 88.

 

Francisco Fornes, en los “Cóndores” sumó 8 puntos y 4 rebotes en 17:10 minutos.

 

