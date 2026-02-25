Operativos Aurora 2026: El municipio llevó a cabo una reunión de coordinación de políticas de seguridad vial con instituciones educativas

En la mañana de este miércoles, el Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, junto a personal del Servicio de Estacionamiento Medido, el Servicio de Policía Adicional y Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25, llevó a cabo una reunión con instituciones educativas afectadas a los Operativos Aurora. Dichos operativos tienen como objetivo generar espacios seguro de circulación en los accesos y egreso a clases.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio San Martín y contó con la participación de referentes de escuelas de gestión pública y privada que se ubican en la zona céntrica y macrocéntrica de la ciudad.

Contó con la participación del Secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, el coordinador del Servicio de Estacionamiento Medido, Nicolás Martínez y la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini.

“Este tipo de encuentros se llevan adelante con el fin de canalizar ejes de educación vial que permitan fomentar el uso seguro y responsable de las señaléticas y normas de tránsito y pensar, en conjunto, cómo vamos a ir abordando la seguridad vial y la educación vial en estos entornos educativos a lo largo del 2026”, explicó Elías Quintas, Secretario de Protección Ciudadana.

A modo de cierre, desde el Municipio de Olavarría se dio acceso a las instituciones educativas a material digital pedagógico para todos los niveles educativos con la finalidad de poder realizar un abordaje en el aula sobre seguridad vial.