Pergamino: un camionero murió mientras manejaba, el vehículo volcó y un centenar de personas faenó la carga

Un camionero murió el domingo en la ruta 8, a la altura de Pergamino, y la autopsia preliminar indica que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio antes del siniestro vial. En el lugar, además, un centenar de personas faenó animales que transportaba.

De acuerdo con La Opinión de Pergamino, el accidente ocurrió alrededor de las 6.40 en el kilómetro 226 de la ruta nacional 8, en el carril sentido Pergamino–Pilar. El conductor, un transportista de 50 años domiciliado en el Conurbano, manejaba un camión Iveco con acoplado jaula cargado con vaquillonas y novillos cuando, por causas que ahora se analizan con mayor precisión, perdió el control, despistó y volcó sobre la cinta asfáltica.

Dice La Opinión, en un primer momento la hipótesis giraba en torno de la pérdida de dominio del rodado. Sin embargo, con el correr de las horas los resultados preliminares de la autopsia e informes aportados por peritos y testigos comenzaron a orientar la investigación hacia otra posibilidad: que el fallecimiento se hubiera producido antes del impacto.

En el lugar del hecho, varios transportistas y personas que arribaron minutos después del vuelco brindaron testimonios espontáneos a la Policía. Según relataron, el camionero se habría comunicado momentos antes con colegas y con su empleador para advertir que no se estaba sintiendo bien. Esos dichos coinciden con la hipótesis médica preliminar que señala una probable descompensación cardíaca como factor desencadenante del siniestro vial fatal.

Animales faenados sobre la ruta 8

En paralelo al trabajo de los equipos de emergencia, decenas de personas comenzaron a llegar al lugar en autos, camionetas y motocicletas. Según fuentes intervinientes, un grupo numeroso -que con el correr de los minutos se transformó en cerca de un centenar de personas- faenó en el lugar a varios de los animales que habían quedado atrapados o heridos dentro del acoplado jaula.

La escena se desarrolló en plena traza de la Ruta 8, mientras continuaban las tareas oficiales. Las personas involucradas se llevaron cortes de carne de vaquillonas y novillos, en un episodio que volvió a poner en evidencia los riesgos de este tipo de siniestros con transporte de ganado bovino.

Fuente: Agencia DIB