Vuelve el circuito ACOP con la Liga de Pádel

El pádel local vuelve a escena con el inicio de la Liga de Pádel que estará fiscalizada por ACOP en el inicio de una nueva temporada y nuevo comienzo para la entidad reguladora de la disciplina.

La reactivación marca un nuevo comienzo para la disciplina en la ciudad, impulsada por el trabajo y compromiso de un grupo de jugadores que decidió ponerse al frente para recuperar la actividad.

El calendario 2026 contempla un total de 20 fechas de competencia local, destinadas a todas las categorías tanto en damas como en caballeros, lo que garantiza continuidad y rodaje a lo largo de toda la temporada.

Además, se sumarán tres fechas de carácter provincial -en divisionales menores, libres y veteranos- que permitirán integrar a Olavarría dentro del circuito bonaerense.

Uno de los puntos salientes de esta nueva etapa será el regreso de la Escuela Oficial de Menores de la Asociación, un espacio clave para la formación y el desarrollo de las futuras generaciones del pádel local.

La iniciativa apunta no solo a fomentar la competencia, sino también a fortalecer la base deportiva con un trabajo sostenido en categorías formativas.

En cuanto al aspecto reglamentario, todas las competencias contarán con la fiscalización de Norman Darrigrand, representante de la Federación Argentina de Pádel (FAP), lo que aportará respaldo institucional y orden organizativo a cada uno de los torneos.

Otro de los puntos destacados será la organización de una fecha de selectivos de menores organizada por la Asociación de Pádel Argentino (Apa), clasificatorio al Circuito Panamericano de Menores 2026

De esta manera, tras un año de inactividad oficial, el pádel olavarriense inicia una nueva etapa con una estructura renovada, calendario definido y el impulso de jugadores que apostaron por devolverle protagonismo a una disciplina que históricamente ha tenido fuerte presencia en la ciudad.

Fuente: ACOP