Últimos días para inscribirse en la residencia para estudiantes rurales en Olavarría | Infoeme
Martes 24 de Febrero 2026 - 22:56hs
15°
Martes 24 de Febrero 2026 - 22:56hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  comunidad
 - 24 de Febrero de 2026 | 21:16

Últimos días para inscribirse en la residencia para estudiantes rurales en Olavarría

Quedan pocos días para inscribirse en la residencia para estudiantes de localidades rurales de Olavarría, con plazo hasta el viernes 27 de febrero para completar la preinscripción online.

El Municipalidad del Partido de Olavarría recordó que este viernes 27 de febrero concluye el plazo para inscribirse en la residencia destinada a estudiantes de localidades rurales del Partido.

Este espacio de alojamiento fue puesto a disposición con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior y/o a la formación profesional, especialmente para jóvenes de zonas rurales que deben trasladarse a la ciudad para estudiar.

Las personas interesadas pueden completar la preinscripción a través de un formulario online disponible en la web municipal. Una vez vencido el plazo, se conformará un equipo técnico de profesionales en trabajo social, psicología y salud para evaluar y acompañar a los postulantes en su trayectoria educativa.

Entre los requisitos para anotarse se encuentra tener entre 17 y 25 años y acreditar residencia real en una zona o localidad rural del Partido de Olavarría. Para consultas, los aspirantes deben comunicarse vía WhatsApp al número 2284 737766 (solo mensajes) de lunes a viernes de 7 a 15 horas.

La iniciativa forma parte de las políticas municipales para garantizar el acceso a la educación de quienes viven a más de 100 km de los centros educativos superiores, y responde a demandas de la comunidad educativa local para facilitar la continuidad de estudios.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME