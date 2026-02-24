Diputados oficializó la fusión de 10 comisiones y creó una nueva: cómo quedó el esquema legislativo

En la sesión de este martes la Cámara de Diputados bonaerense avanzó con la unificación de un puñado de 10 comisiones permanentes, una propuesta del oficialismo consensuada con la oposición que apunta a agilizar el trabajo legislativo.

De esta forma, la Cámara de Diputados pasó de tener 47 comisiones a 43, dado que 5 fueron absorbidas por otros cuerpos existentes que son similares en cuanto a la temática de proyectos que se encargan de despachar. A mismo tiempo, se sumará al esquema la de Ludopatía, que fue creada esta tarde a modo de empezar a darle tratamiento a la pila de iniciativas contra las apuestas online que descansan en los cajones del Palacio Legislativo.

La comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades se fusionó con la comisión de Discapacidad, la de la Mujer con la de Género y Diversidad, la de Libertad de Expresión con la de Comunicación, la de Recursos Naturales con la de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la de Adultos Mayores con la de Previsión y Seguridad Social.

La propuesta surgió del oficialismo, que se las extendió a los distintos bloques opositores, quienes le dieron el visto bueno. Inclusive sectores más reticentes a votar con el peronismo, como La Libertad Avanza, terminaron por darle rienda suelta a la propuesta debido a su naturaleza intrínseca de querer reducir al Estado lo más posible.

Originalmente, el deseo de reducir las comisiones de la Cámara fue presentado por la diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, quien en mayo y julio de 2025 elevó proyectos que seguían ese objetivo. Inclusive, las dos flamantes comisiones de Mujer, Género y Diversidad; y la de Comunicación y Libertad de Expresión, fueron propuestas por la alfil lilita.

Además de la unificación, la sesión de este mediodía también sirvió para conformar las, ahora, 43 comisiones permanentes, una tradición anual de la Cámara que suele acontecer entre los últimos días de febrero y los principios de marzo. Esta vez, el cuerpo parlamentario tuvo intenciones de dejarlas armadas a tiempo, por lo que en estas semanas los legisladores se pusieron a negociar el reparto de sillas según el peso político de cada bloque.

Como informó este medio el pasado fin de semana, en Diputados el plato fuerte estará en quién reemplazará a la exlegisladora peronista Susana González al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, dado que los oficialistas Rubén Eslaiman (Legislación General) y Juan Pablo de Jesús (Presupuesto) continuarán liderando dos de los tres cuerpos más importantes. En el Senado, la situación es similar: Marcelo Feliú (Presupuesto) y Emmanuel González Santalla (Asuntos Constitucionales y Acuerdos) seguirán en sus sillas, a contraparte, se buscará el reemplazo de Gustavo Soos en la titularidad de Legislación General.

Vale aclarar que esta fue la primera sesión luego de conocerse que Axel Kicillof liderará el PJ bonaerense a partir del próximo 15 de marzo, a raíz de la lista de unidad que entabló el Gobernador con La Cámpora. Si bien esa estrategia frustró una elección interna, nada parece haberse calmado en las vísceras de un peronismo que sigue sin un rumbo fijo.

De hecho, el reparto de comisiones puede significar un nuevo campo de guerra para el justicialismo dado que tanto el kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo quieren tener un lugar en los tres cuerpos parlamentarios más importantes, Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto e Impuestos y Legislación General; como así también en los “ministeriales”, aquellos que, directa o indirectamente, tienen diálogo con alguna de las carteras del Gobierno bonaerense. Todo eso sin contar que la oposición también querrá llevarse una parte de la torta.

Diputados: cuáles son las comisiones que se unificarán