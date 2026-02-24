Presentaron el nuevo equipamiento de última generación del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Municipal

Este martes por la mañana, el intendente Maximiliano Wesner encabezó la presentación oficial del nuevo equipamiento del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, actividad que contó con la presencia de funcionarios provinciales y regionales, además de autoridades y referentes del centro asistencial local. A la par, también se presentó el equipo de profesionales que ya se desempeña en el área.

“Esta nueva aparatología, sumada a la incorporación de personal altamente capacitado, nos permite seguir elevando la calidad de nuestros servicios y fortalecer el cuidado de nuestra comunidad. Como decimos siempre: la salud es lo primero”, enfatizó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Salud y director del Hospital Municipal Fernando Alí.

El nuevo equipamiento permite el procesamiento simultáneo y eficaz de un mayor número de muestras, una mayor trazabilidad, pero también una reducción en los tiempos y riesgos de contaminación, ya que se limita la acción manual. En cifras, según se explicó, la aparatología permite incrementar de 24 a 96 la cantidad de muestras que pueden ser procesadas en simultáneo. Vale destacar, a la par, que el Laboratorio de Biología Molecular procesa no sólo las muestras de pacientes de Olavarría, sino de toda la Región Sanitaria IX.

“Hablamos de la aparatología que hoy viene a fortalecer nuestro sistema de salud en esta región, en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero no quiero dejar de poner en valor nuestro recurso humano, que es el que sostiene la calidad de vida de nuestros vecinos, que es el que sostiene la diaria en cada uno de nuestros establecimientos de salud. Estamos trabajando muchísimo para robustecer y fortalecer el sistema de salud en nuestro hospital “Héctor Cura” y en cada uno de los centros de atención primaria. Para nosotros la política de salud es central. Cuando anunciamos la gratuidad, pensamos en que tenemos que tener una mayor, pero también más potente oferta. El Estado Provincial y Municipal están presentes para poder tener una mejor salud y para poder cuidar lo más preciado que tenemos, que es la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas”, añadió Wesner.

Vale destacar que los trabajos para la instalación del nuevo equipamiento se iniciaron hace varias semanas, con las tareas de reacondicionamiento y puesta en valor del espacio, que fueron llevadas a cabo desde el área de mantenimiento del Hospital Municipal.

“Siempre desde este hospital es importante, cada vez que aumentamos alguna prestación, reconocer a al equipo de gestión, a todas las áreas que terminan haciendo posible esto que a veces parece sencillo. Parece un lugar chiquito, pero hay que trabajar con las medidas de bioseguridad acorde, con seguridad e higiene acorde, y eso lleva este un tiempo y lleva muchas personas articulando permanentemente. Sentimos orgullo todos los que somos de la familia del sistema de salud de Olavarría, con un intendente que nos apoya para que este hospital cada vez más se transforme en un hospital de referencia en la región”, ponderó el doctor Fernando Alí.

Marina Pifano, directora provincial del Instituto de Prevención diagnóstico y tratamiento del Cáncer, expresó que “estamos muy contentos de estar hoy acá, porque es un trabajo que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo para lograr poder tener esta actualización del equipo”. “Nos permite mejorar la calidad de las prestaciones y aumentar la capacidad de procesamiento de muestras. En mi caso, del Instituto Provincial del Cáncer, para poder hacer tamizaje para cáncer de cuello de útero, para prevención de cáncer de cuello de útero y poder detectar el virus papiloma humano”, explicó.

Lida Santa Cruz, directora de prevención de VIH, ITS, HV del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, narró que desde hace ya varias semanas viene trabajando en la capacitación del personal que está al frente del Laboratorio. “Hoy fue un abrazo compartido con muchos con quienes venimos trabajando”, celebró. “Cuando pensamos en ampliar redes no solamente pensamos en ampliar laboratorios, mejorar el acceso a la población, mejorar el el acceso en tiempo a los diagnósticos de las personas, sino también pensamos en ampliar equipos capacitados”, celebró.

“La Provincia tiene nueve laboratorios vigentes con esta misma particularidad, que son centros de biología molecular y citometría, que nos permiten tener no solamente el diagnóstico de quienes pueden tener VIH, sino el seguimiento de esas personas que necesitan un control cuando ya tiene la infección y lo que también es muy importante es el seguimiento de los expuestos perinatales, que son los niños que nacen de personas gestantes que viven con VIH y que durante un año y medio tienen que estar controlados. Este equipo que se suma, no solamente permite generar mayor cantidad de estudio simultáneo de muestras, sino también reduce el trabajo manual de las chicas y eso permite que su atención y análisis sobre el trabajo laboratorio sea de mayor calidad, reduce también la posibilidad del error que se da en el trabajo del operario. Esto optimiza el proceso en todas sus líneas y permite incorporar también otras líneas diagnósticas de biología molecular”, concluyó Santa Cruz.

Por último, el Jefe de Gabinete de la Dirección Provincial de Hospitales Agustín López, subrayó que “lo que tenemos que resaltar hoy es la voluntad de un gobierno provincial y municipal, que concretaron una acción que es muy oportuna para para toda la población de esta región y con un impacto sanitario enorme”.

Estuvieron presentes además el director de Región Sanitaria IX Ramiro Borzi, la directora del Hospital de Oncología Lourdes Acosta, la directora provincial de promoción y prevención en salud Laura Escalante Albertali y la coordinadora de la Red de VPH del Instituto Provincial del Cáncer, Daniela Sica.

Además, se presentó el equipo del laboratorio que se encuentra integrado por la doctora en Biología Molecular Constanza Mayordomo, la bioquímica Mariana Bóxer, la técnica Rosario Turrina y la bióloga Rocío Larreche.