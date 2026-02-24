Coopelectric realizará trabajos en Sierra Chica y podría haber baja presión de agua

La empresa Coopelectric anunció trabajos de reparación en una cañería en la localidad de Sierra Chica. Las tareas se llevarán a cabo el miércoles 25 de febrero desde las 8:00 horas.

El operativo se desarrollará en la intersección de las calles Vezza d'Oglio y Legorburu. Se estima que las labores se extenderán hasta aproximadamente las 12:00 horas.

Desde la cooperativa indicaron que, mientras duren los trabajos, podría registrarse baja presión de agua en la localidad. Por ese motivo, recomendaron a los vecinos administrar el consumo con recaudo hasta la finalización de las tareas.

Además, se advirtió que la calzada estará reducida en la zona intervenida. Por ello, solicitaron transitar con precaución para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de peatones y conductores.