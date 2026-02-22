Volcó un camión en la Ruta 65 y el chofer fue hospitalizado

En la mañana de este domingo se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N° 65, a la altura del kilómetro 244 entre las localidades de Bolívar y 9 de Julio. En el lugar, un camión volcó y su chofer sufrió lesiones leves.

De acuerdo a Presente Noticias de Bolívar, el siniestro alertó a los servicios de emergencia, entre ellos, Bomberos Voluntarios, Protección Ciudadana y Policía. Por causas que tratan de determinarse, el vehículo marca Iveco despistó y volcó su semi acoplado en donde transportaba trigo. En tanto, el chasis quedó sobre la banquina de la ruta.

Una ambulancia del Servicio 107 acudió al sitio del accidente y trasladó al chofer al hospital Miguel Capredoni de Bolívar, debido a sufrir un pequeño corte en la cabeza.