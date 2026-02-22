Volcó un camión en la Ruta 65 y el chofer fue hospitalizado | Infoeme
Domingo 22 de Febrero 2026 - 15:15hs
32°
Domingo 22 de Febrero 2026 - 15:15hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  policiales
 - 22 de Febrero de 2026 | 13:30

Volcó un camión en la Ruta 65 y el chofer fue hospitalizado

Foto: Presente Noticias.

En la mañana de este domingo se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N° 65, a la altura del kilómetro 244 entre las localidades de Bolívar y 9 de Julio. En el lugar, un camión volcó y su chofer sufrió lesiones leves.

De acuerdo a Presente Noticias de Bolívar, el siniestro alertó a los servicios de emergencia, entre ellos, Bomberos Voluntarios, Protección Ciudadana y Policía. Por causas que tratan de determinarse, el vehículo marca Iveco despistó y volcó su semi acoplado en donde transportaba trigo. En tanto, el chasis quedó sobre la banquina de la ruta.

Una ambulancia del Servicio 107 acudió al sitio del accidente y trasladó al chofer al hospital Miguel Capredoni de Bolívar, debido a sufrir un pequeño corte en la cabeza.

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME