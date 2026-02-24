Bahía Blanca: Dos hermanos heridos por explosión de artefacto que hallaron en un basural | Infoeme
Bahía Blanca: Dos hermanos heridos por explosión de artefacto que hallaron en un basural

Dos hermanos resultaron heridos en Bahía Blanca cuando un artefacto explosivo que encontraron en un basural detonó en su casa, según informaron fuentes policiales y familiares.

Foto: La Nueva.

En la ciudad de Bahía Blanca, dos menores resultaron heridos este martes tras la explosión de un artefacto que habían encontrado en un basural y llevaron a su vivienda, informaron fuentes locales.

El hecho ocurrió en el barrio 17 de Agosto, en la intersección de las calles Cambaceres y Araucanos, cuando los hermanos de 10 y 11 años jugaron con el objeto que confundieron con un simple “sombrerito” y lo llevaron a su casa.

Al intentar abrirlo en el interior del domicilio, el artefacto detonó, provocando lesiones en ambos niños, quienes fueron trasladados a la guardia del Hospital Penna. La niña de 11 años sufrió heridas por esquirlas, una de las cuales quedó alojada en el hueso de su rodilla.

Tras el estallido, la Brigada de Explosivos se presentó en el lugar para realizar pericias y asegurar el objeto restante. La madre de los menores radicó la denuncia en la comisaría de Villa Harding Green para que se investigue cómo llegaron los explosivos al basural.

El origen exacto del artefacto aún se investiga, aunque fuentes policiales indicaron que podría tratarse de material utilizado antiguamente en ferrocarriles. Autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar determinar quién dejó los elementos en el basural.

Con información de La Nueva y Diario El Norte.

