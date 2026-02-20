Wesner recibió al ministro de la Suprema Corte Daniel Soria

En la mañana de este viernes, el intendente municipal Maximiliano Wesner recibió en el Palacio Municipal San Martín al doctor Daniel Fernando Soria, en el marco de la visita que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires realizó a la ciudad de Olavarría. El encuentro se concretó en la Sala de Reuniones, como inicio de una agenda conjunta que contempla diversas actividades.

La actividad se realizó alrededor de las 9 horas y el jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar. En la ocasión se dialogó acerca de diversos aspectos que hacen al servicio de justicia, tanto en el Partido de la Olavarría como en la Provincia.

En ese marco, se abordó la obra del Polo Judicial, que está próxima a su conclusión y que marcará un antes y un después en materia de acceso como así también en condiciones de trabajo.

A la par, el intendente Maximiliano Wesner destacó la importancia de sostener y robustecer la vinculación institucional para el desarrollo de abordajes integrales a distintas problemáticas o situaciones, como así también la generación de acciones conjuntas, como la charla que se brindó a partir de las 10 horas en el Salón Rivadavia sobre “aspectos relevantes de la regulación y la gestión urbanística”, que se desarrolló ante un importante marco de concurrentes.

“Gracias Daniel, por acompañarnos y permitirnos tanto al equipo de gestión municipal, como también a integrantes de distintos colegios de diversas profesiones vinculadas al desarrollo urbanístico que nos acompañan en esta charla, que es sobre aspectos relevantes en el marco regulatorio de la gestión urbanística, algo muy importante para pensar, para planificar nuestras comunidades”, ponderó el jefe comunal al dar las palabras de inicio de la propuesta.

Wesner celebró además “que podamos articular pensando en nuestra comunidad, poder coordinar y poner de manifiesto un desarrollo ordenado, que respete el ambiente, poder regularlo y brindarnos el marco jurídico para tener mayores herramientas”.

La agenda conjunta incluyó luego una recorrida por el edificio del Polo Judicial, visita de la que también fue parte Inti Pérez Aznar, subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.