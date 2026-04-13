Dos olavarrienses detenidas por formar parte de una banda extorsiva

Dos mujeres olavarrienses fueron detenidas por pertenecer a una banda extorsiva, actuando en conjunto con un hombre que se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 7 de Azul.

La investigación y el procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Operativo de la Sub DDI Olavarría en forma conjunta con personal de DDI Azul.

Según indicaron fuentes policiales, el modo de operar de la banda consistía en el contacto con personas a través de redes sociales por parte del hombre privado de su libertad, para luego extorsionar a las víctimas, solicitando transferencias de dinero.

Las investigaciones arrojaron que el dinero tenía como destino las cuentas bancarias de las mujeres, quienes eran parte de los hechos, manteniendo comunicaciones con el hombre detenido en Azul a través de mensajes.

Indicaron que las conversaciones tenían como objetivo la idealización de los hechos, de los cuales se confirmaron dos.

Tras la confirmación de la investigación, a través del Juzgado de Garantías N° 02 a cargo del Dr. Carlos Villamarín e investigación a cargo de la UFI N° 22 de Azul, a cargo del subrogante Dr. Adrián Peiretti del Departamento Judicial de Azul, se libraron las órdenes de detención de las mujeres por dos hechos de “Extorsión”.

Luego de efectivizar la detención fueron trasladadas a la Unidad Penal N° 52 de Azul, donde quedaron alojadas.