Liga Federal: el “Bataraz” perdió el invicto en el “Maxi” y por tercera vez seguida

Estudiantes se quedó sin invicto en el Maxigimnasio del Parque Guerrero en la tercera categoría del básquet nacional al ceder ante Ferro Carril Oeste.

El “Bataraz” perdió 96 a 89 ante Ferro Carril Oeste y desperdició la chance de recuperarse tras dos derrotas seguidas y vencer al líder de la Conferencia Sudeste A. Juan Segundo Menna con 24 puntos fue el máximo anotador del partido.

Los dirigidos por Mariano Iglesias no supieron sacar ventaja del cansancio de su rival y vieron pasar la chance de volver al triunfo en un cotejo de alto goleo.

El elenco olavarriense tomó la delantera en el comienzo mismo de las acciones y la rápida ventaja obligó a la intervención del banco visitante que fue determinante para la reacción y emparejar el resultado en los primeros 10 minutos.

Tras el primer descanso, la visita salió mejor y aprovechó su supremacía en centímetros para pasar al frente y ya con el dominio, se encargó de alejarse y aguantar las reacciones del “Bata”.

El segundo tiempo fue de dominio total del elenco piquense que hizo valer sus condiciones, rotó a sus jugadores y a pesar de haber perdido a Ecker por lesión, cada uno hizo su aporte para comenzar a alejarse a pesar de que Estudiantes intentó, en varias oportunidades achicar la brecha.

Los últimos 10 minutos fueron de control para la visita, el elenco de Olavarría no supo como responder a la diferencia de una decena de puntos en contra y poco a poco dilapidó las oportunidades de volver a la victoria.

Derrota del elenco “albinegro”, primera en el “Maxi” porque, además de la baja efectividad en lanzamientos de campo, no supo controlar a Juan Segundo Menna, triple-doble figura con 24 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias para seguir de mala racha.

Síntesis Estudiantes – Ferro Carril Oeste:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Cazalot, N. y Szechenyi, A.

Estudiantes (89): Murias (18), Rincón (0), Arese (23), Maretto (17), Molina (6) -FI- Piccinelli (10), Mariano (1), Silveyra (3), Framiñan (11). DT- Mariano Iglesias

Ferro Carril Oeste (96): Maeso (12), Fernández (13), Menna (24), Campano (14), Giménez (19) -FI- Lescano (0), Capello (3), Pantano (5), Singh (6). DT- Emiliano Arce

Parciales: 23 – 23; 48 – 53; 67 – 74 y 89 – 96