Turismo Pista: los locales pasaron por Concordia; Melián, al podio

La tercera cita del Turismo Pista tuvo lugar en el autódromo de Concordia y hasta la provincia de Entre Ríos llegó la legión local para decir presente.

La mejor actuación del domingo fue la de Gabriel Melián en la Clase Dos. El piloto olavarriense finalizó en el segundo lugar del podio tras superar a dos autos cerca del final de la competencia. Valentino Spinella, por su parte, tras haber largado desde el fondo, finalizó en la 15° posición.

En la Clase 1, se produjo el debut oficial de Xavier Gorostieta a bordo de un Fiat Uno atendido por el equipo Edicar Racing y culminó en la 44° posición del clasificador.

Además, en la divisional menor, Nicolás Rojas cumplió una actuación sobresaliente y vio la bandera a cuadros en el 4° lugar y Martín Collodoro sumó los primeros puntos del campeonato al finalizar en la 10° posición.

Por último, domingo para el olvido para Nicolás Pezzucchi, Santiago Tambucci y Nicolás Benito en la Clase 3. Benito recibió un toque, Tambucci fue excluido y Pezzucchi rompió el motor.