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 - 13 de Abril de 2026 | 09:18

Una motociclista herida tras una colisión con un auto

El siniestro se produjo este lunes por la mañana, minutos después de las 8, sobre la avenida Pringles a la altura de Canaveri. La joven fue trasladada al Hospital Municipal.

 

Una mujer que circulaba en una moto marca Suzuki fue embestida por un automóvil este lunes.

 

El siniestro ocurrió minutos después de las 8, sobre la avenida Pringles a la altura de calle Canaveri.

Según se supo, ambos rodados circulaban por la avenida en sentido Avellaneda-Del Valle. Cuando la conductora del Fiat Palio quiso doblar, no advirtió la presencia de la motociclista y esta cayó al asfalto.

 

Si bien no sufrió heridas de gravedad, fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal para su evaluación.

 

 

 

 

 

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