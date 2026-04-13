Nueva hidrogrúa para la Secretaría de Protección Ciudadana

En la mañana de este lunes, en instalaciones del depósito municipal ubicado en el barrio Pickelado, se realizó la presentación del nuevo equipamiento recientemente adquirido por el Municipio.

Se trata de una nueva hidrogrúa que estará a disposición de la Secretaría de Protección Ciudadana, a requerimiento de las diferentes tareas que se desarrollan en altura en cuanto a la instalación y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad con las que cuenta el Partido de Olavarría.

En ese sentido, se recuerda que la actual gestión municipal tomó la medida que los trabajos en materia de reparación, recambio e instalación de nuevos dispositivos sean llevados a cabo desde la comuna, por lo que esta adquisición se traduce en un recurso estratégico y esencial para la continuidad de este tipo de trabajos.

Vale destacar, a la par, que se enmarca también en la decisión del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, de poner en valor y dotar de recursos al Centro de Operaciones y Monitoreo, que cumple un rol clave en materia de prevención y seguridad, ya que allí se recepcionan las denuncias y hechos que se detectan no sólo a través de las cámaras de seguridad, sino también las que ingresan a través de VER, la plataforma más elegida por las y los olavarrienses para alertar sobre cualquier tipo de situaciones.

Además, se utilizará en el área de Defensa Civil, teniendo en cuenta que es una herramienta clave para los trabajos relativos del área en cuanto brindar una respuesta de una manera rápida y segura en situaciones de emergencias y preventivas accesos a zonas complejas, para remover postes caídos, árboles de gran tamaño, en caso de tormentas, entre otros.

Cabe mencionar que el personal municipal, aquellos operarios asignados al uso, recibirá una capacitación previa que estará a cargo de la empresa proveedora, en todo lo referido a la funcionalidad de dicho equipamiento.