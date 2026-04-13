Con habilitación provincial, reabrió la residencia La Sabiduría

La residencia de larga estadía La Sabiduría reabrió sus puertas, la puesta en marcha del espacio se dio luego del incendio que dejó como saldo el fallecimiento de 7 adultos mayores y decenas de heridos.

Tras un proceso de reorganización y reacomodamiento en el espacio tras el incendio, el geriátrico ubicado en las calles 25 de Mayo y 110 logró la habilitación provincial por parte del Ministerio de Salud de la Provincia.

Según pudo saber este medio, el hogar ya se encuentra recibiendo a personas mayores en su sede.

La Sabiduría es una de las dos residencias que ya obtuvieron su habilitación. Según informó el Municipio otras 13 se encuentran realizando los trámites, mientras que otra fue clausurada en la mañana de este lunes.