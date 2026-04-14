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 - 14 de Abril de 2026 | 10:28

Incautaron dos motos con pedido de secuestro activo

Fue en marco de operativos que estuvieron a cargo del gabinete operativo de la SubDDI junto con la subsecretaría de Protección Ciudadana. Los rodados estaban modificados.

Días pasados, personal del Gabinete Operativo de la SubDDI Olavarría, en conjunto con personal de la subsecretaría de Protección Ciudadana, realizó un Operativo de Prevención de Robo y Hurto de Automotor/Motovehículo y logró recuperar dos motos con pedido de secuestro activo.

 

Por un lado, en la vía pública interceptaron a un olavarriense a bordo de una Dayang, la cual se comprobó que había sido hurtada en el año 2022.

 

Interviene la UFI 2 a cargo del Agente Fiscal Dr. David Carballo del Departamento Judicial de Azul. 

 

Por otra parte, en otro sector de la zona urbana, se produjo la incautación de otra motocicleta marca Kymco, la cual poseía el número de motor suprimido, conducida también por un masculino oriundo de esta ciudad.

 

En este caso se labraron las actuaciones de rigor por un hecho caratulado “INF.ART 289 INC 3”, con intervención de la UFI 4 a cargo de la fiscal Paula Serrano.

 

 

 

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