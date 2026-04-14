Le robaron la camioneta mientras visitaba a su novia en La Plata

El domingo por la madrugada un olavarriense que viajó a La Plata para visitar a su novia sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux, según informó el medio El Día. Lo que debía ser un fin de semana de descanso y reencuentro terminó en una pesadilla de inseguridad en pleno centro platense. El joven había viajado el viernes por la noche desde Olavarría para visitar a su novia, quien se desempeña como médica en la ciudad platense.

El hecho ocurrió en la calle 47 entre 2 y 3, una zona de intenso movimiento debido a su cercanía con facultades y centros de salud. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad el domingo, exactamente a las 06:18 AM, cuando los delincuentes actuaron con una impunidad asombrosa.

Según información trascendida, los delincuentes lograron forzar y llevarse la camioneta en apenas cuatro minutos, escapando del lugar antes de que el propietario o los vecinos pudieran advertir lo que estaba sucediendo en la vía pública.

La víctima, había estacionado frente al domicilio de su pareja para pasar los últimos días de su estadía, se encontró con el espacio vacío al momento de retirarse. Según el medio platense la denuncia ya fue radicada y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del robo, en un sector del Casco Urbano que viene registrando diversos hechos delictivos bajo modalidades similares durante las madrugadas.

Fuente: El Día