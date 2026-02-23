ANMAT prohibió dos marcas de alisadores capilares sin registro que podrían contener formaldehído

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la venta, uso y distribución de 16 productos capilares de las marcas “SILKDROP” y “GOOD HAIR” por carecer de inscripción sanitaria y ante la sospecha de que algunos alisadores podrían contener formaldehído.

Las medidas se formalizaron mediante las Disposiciones 599/2026 (DI-2026-599-APN-ANMAT#MS) y 634/2026 (DI-2026-634-APN-ANMAT#MS), firmadas el 17 de febrero por el administrador nacional Luis Eduardo Fontana y publicadas hoy en el Boletín Oficial.

La prohibición alcanza el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución de todos los lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos involucrados.

En el caso de la marca “SILKDROP”, se trata de los productos Alisado estilo marroquí-Ultraliss Elixir, Alisado estilo brasilero-Lima Maxx, Botox capilar anti age, Keratina Bio Shock anti estática, Keratina Bio Shock capilar y Recuperador Capilar Intenso pH ácido.

Para la marca “GOOD HAIR”, la medida comprende Plastificado capilar, Alisado efecto espejo, Alisado fisiológico, Alisado platinum GS-8 efecto anti-naranja, Botox capilar B.T.X., Lifting capilar, Shock keratínico Biologic, Shock de keratina líquido, Leche cauterizadora y Recomponedor capilar molecular.

De acuerdo con los considerandos, ninguno de los productos figura en la base de datos de cosméticos inscriptos ante la ANMAT. Los artículos se ofrecían en sitios web y en la plataforma Mercado Libre con envíos a todo el país, por lo que el organismo dispuso gestionar la baja de las publicaciones mediante el Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria.

El organismo advirtió que los alisadores capilares sin registro representan un riesgo para la salud pública, ya que pueden contener formaldehído como activo alisante, ingrediente cuyo uso con esa finalidad no está autorizado en la Argentina.

La exposición aguda a vapores de formaldehído puede provocar irritación ocular, cutánea y respiratoria, sensibilización de las vías aéreas y tos, mientras que la exposición crónica puede generar dermatitis alérgicas e incrementar la probabilidad de carcinomas nasofaríngeos.