Mendoza en alerta: casi 150 operativos y decenas de evacuados por un fuerte temporal

Casi 150 operativos de emergencia y decenas de familias evacuadas fueron el saldo de un violento temporal que azotó a la provincia de Mendoza entre la tarde y la noche de este sábado, dejando a gran parte del Gran Mendoza en una situación crítica.

Defensa Civil confirmó que se realizaron 149 intervenciones, concentrándose la mayor gravedad en los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras, donde el desborde de cauces y el anegamiento de viviendas obligaron a desplegar rescates de urgencia.

La magnitud del fenómeno activó, además, una alerta de la empresa Aguas Mendocinas (Aysam) ante la posibilidad inminente de cortes en el servicio de agua potable debido a que los niveles de turbidez en las plantas potabilizadoras superaron los límites operativos tras la apertura de compuertas en el Dique Cipolletti.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el departamento de Godoy Cruz fue el más golpeado por la tormenta con un total de 61 casos asistidos, destacándose el desalojo de 40 vecinos en el barrio Los Cerrillos y el rescate de tres personas que habían quedado atrapadas en sus autos en la zona del Dique Frías.

Por su parte, en Las Heras se registraron 51 intervenciones, donde el agua ingresó en 48 viviendas y se produjeron tres derrumbes estructurales que, afortunadamente, no dejaron lesionados. "El monitoreo continúa ya que persisten condiciones climáticas inestables", informaron los organismos provinciales.

La contingencia climática también afectó a Santa Rosa, con 20 asistencias por filtraciones en techos, y a la Ciudad de Mendoza, donde una decena de casas resultaron anegadas y comercios de la calle Las Heras sufrieron importantes ingresos de agua.

Ante el incremento de materia en suspensión en el agua cruda que llega al sistema, las autoridades solicitaron a la población un uso extremadamente medido y solidario del recurso hídrico.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alertas de riesgo para este domingo, el pronóstico indica que la inestabilidad y la probabilidad de tormentas aisladas continuarán durante el inicio de la semana, manteniendo en vilo a los equipos de Bomberos y Defensa Civil. (NA)