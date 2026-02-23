Un frigorífico de Tres Arroyos reabrió y 70 operarios volvieron a su trabajo

ElAnselmo de la localidad de, con más de 90 años de historia en la industria cárnica bonaerense, retomó este lunes las tareas de faena, mientras que está prevista la apertura de la carnicería y una sucursal para esta semana.

Así lo informó el diario La Voz del Pueblo, la empresa retomó sus actividades suspendidas en septiembre de 2025, en medio de una fuerte crisis. Con una dotación de personal reincorporada empezaron los trabajos para abastecimiento propio.

El gerenciamiento está a cargo de la firma Fiduc S.A., luego de obtener el aval del juez Fermando Elizalde, quien brindó una respuesta favorable a un pedido del síndico Gustavo Benedetti.

El reinicio de la faena se produce cinco meses después de que la anterior administración presentara el pedido de quiebra, por lo cual 76 trabajadores perdieron por entonces su empleo. Con el gerenciamiento, se reincorporaron unos 70 operarios.