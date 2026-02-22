Aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas en Olavarría | Infoeme
Aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional granizo para Olavarría y la región.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió a las 16:15 un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo que alcanza a Olavarría y distritos vecinos.

El alerta incluye a los partidos de Bolívar, Coronel Suárez, Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó y Olavarría, todos ubicados en la provincia de Buenos Aires. La advertencia tiene una validez de dos horas desde su emisión.

Según el organismo oficial, se prevén precipitaciones intensas en cortos períodos, acompañadas por ráfagas de viento y posible caída de granizo. Las condiciones podrían generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

Ante este panorama, se recomienda a la población permanecer en lugares seguros, evitar actividades al aire libre durante la tormenta y no circular por calles anegadas. 

 

