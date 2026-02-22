Roberto Tucker será el coordinador de fútbol de San Martín

Pocas horas después de desvincularse de Racing, Roberto Tucker asumió un nuevo desafío profesional y será el coordinador del fútbol de San Martín de Sierras Bayas.

“Le queremos dar una cálida bienvenida a nuestro nuevo coordinador. Estará al frente de toda la estructura deportiva: fútbol mayor, fútbol menor y escuelita, con la misión de unificar criterios de trabajo y fortalecer el crecimiento integral de cada categoría. Además, será DT de dos/tres divisiones de inferiores.

Llega tras su paso por Racing Athletic Club de Olavarría, donde condujo al “Chaira” hasta la final del Torneo Regional, disputando también la definición de la Región Pampeana Sur”, anuncia el comunicado emitido por el “León Serrano” en sus redes sociales para darle la bienvenida al DT.

Roberto Tucker vuelve al “León” tras su paso como entrenador principal de la Primera División que en la actualidad es conducida por Gabriel Senzacqua que se prepara para el inicio de las competencias oficiales.