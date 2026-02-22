Atletas de El Fortín estrenaron la temporada en Mar del Plata

En la pista Justo Román de la ciudad balnearia se completó el “Torneo Marita Peralta” y fue con presencia “fortinera” en el estreno de las competencias del 2026.

Juana Cisneros, Ignacio Algañaraz, David Clar, Valentín Recalde Cocha, Úrsula Bellinzoni, Luisana Landoni, Catalina Bettiga y Micaela Mussi, en compañía de Jorge “Boby” Bellinzoni lograron destacados resultados.

Los mejores resultados de la jornada fueron los primeros puestos de David Clar en los 400 metros Sub18 con 53.63 y Úrsula Bellinzoni en la misma distancia con 1:03.91 y en 600 metros con 1:48.62.

Además, hubo medallas de plata para Juana Cisneros en 80 metros con un tiempo 10.71, Ignacio Algañaraz en los 400 metros Mayores con 51.31 y Luisina Landoni en los 100 metros.

En los 400 metros Juveniles, Valentín Recalde Cocha fue tercero y Juana Cisneros en los 100 metros logró un tiempo de 13.23 para ser medalla de oro.

Catalina Bettiga participó en los 100 metros y en la prueba de salto en largo, donde también dijo presente Luisina Landoni que con 4.04 metros fue tercera.

Por último, Micaela Mussi debutó en los 1500 metros y logró un registro de 5.56.45.