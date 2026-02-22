Wesner participó de la inauguración del Polo Productivo de Inclusión Social de Olavarría

En el inicio de la tarde de este viernes se realizó un sencillo pero emotivo acto que de manera formal inauguró el Polo Productivo de Inclusión Social de Olavarría, un espacio que brinda oportunidades laborales y formativas a personas que recuperaron su libertad, con el objetivo de dar asistencia, acompañamiento y reducir de esta manera la reincidencia.

De la actividad fueron parte además funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, de la Cooperativa “2 de Noviembre” del MTE, como así también de la Universidad Nacional del Centro, Servicio Penitenciario y comunidad en general.

El acto se desarrolló con el tradicional corte de cintas, que fue encabezado por la subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de personas en conflicto con la Ley Penal Nora Calandra, el subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Inti Nahuel Pérez Aznar, el presidente del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires Aníbal Hnatiuk, el referente de la Cooperativa de Liberadas y Liberados “2 De Noviembre” Jonatán Guassura y la referente de Promotoras de Acompañamiento Territorial Carla Ortiz.

Posteriormente, se llevó a cabo una recorrida por el espacio, el cuarto de estas características en el territorio bonaerense, que forma para de una política pública que se despliega a partir de la articulación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Municipio de Olavarría y la mencionada Cooperativa.

Precisamente, en este marco que además se dio rúbrica a un convenio entre el Ministerio y la Cooperativa “2 de Noviembre” para la colaboración y desarrollo de acciones coordinadas para la inclusión social y laboral. Además, también se firmó un convenio entre el Municipio y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para articular y colaborar recíprocamente en pos de implementar acciones conjuntas relativas al trabajo, formación laboral y terminalidad educativa.

“Gracias por estar celebrando esta inauguración. Hace ya tiempo que vinimos trabajando junto a personas que las abrazamos desde este lugar”, expresó Carla Ortiz, quien fue la primera en tomar la palabra. En la ocasión, además, narró la tarea que como promotoras realizan para acompañar a personas de nuestra ciudad.

Posteriormente, Guassura explicó que “si el Estado no está, nosotros no estamos, el compañero vuelve a reincidir. Entonces, nosotros intentamos hacer lo mejor posible para que el compañero se vuelva a reinsertar”, concluyó.

“Gracias por venir a acompañar esta formalización del polo, porque ellos ya vienen trabajando, ya tienen un recorrido y hoy venimos no solamente a fortalecer a la organización, sino fortalecer la articulación con el Municipio, que la verdad que viene trabajando muy bien”, ponderó Calandra.

“Esta subsecretaría se creó con el objetivo de reducir la reincidencia, aportando una política de seguridad desde otra perspectiva, con inclusión social, trabajando no solamente dentro de las unidades penitenciarias, en este caso en el complejo de Sierra Chica, impulsando y fortaleciendo los espacios productivos que hay en las unidades, promoviendo el trabajo, la cultura. No solamente hacemos eso, sino que entendemos que el abordaje tiene que ser integral para el sector de personas en conflicto con la ley penal, por eso se ha abordado la problemática creando un puente para la inclusión, en co gestión con las organizaciones sociales, con la Universidad, con la iglesia, con las fundaciones, con aquel que se compromete para tener una sociedad justa y segura e igualitaria”, añadió la subsecretaria de Inclusión Laboral y Comunitaria de personas en conflicto con la Ley Penal.

Por último, el intendente Wesner enfatizó que “celebro este encuentro, esta inauguración que sin lugar a dudas es una continuidad del trabajo que venimos realizando de manera articulada, Municipio, Provincia, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es una organización que tiene que ver con la verdadera inclusión. Porque el trabajo dignifica, porque el trabajo incluye, porque el trabajo es realmente un ordenador social”.

“En este Polo Productivo van a tener inclusión social, real, no de palabra. Tenemos un compromiso asumido en la articulación con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Justicia, con la Subsecretaría de inclusión. Esto es una voluntad manifiesta de ello.”, concluyó.