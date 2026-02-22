Se entregaron más de 300 títulos de propiedad a familias olavarrienses

En la tarde de este viernes el Salón Rivadavia del palacio municipal fue sede de un nuevo acto de entrega de títulos de propiedad, actividad que en la ocasión fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y el subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Inti Nahuel Pérez Aznar.

Se trató en total de 305 escrituras, de las cuales 184 correspondieron a la operatoria del Instituto de la Vivienda, 117 a la Ley 10.830, 1 Prescripción Adquisitiva, Ley 24.320 y 3 correspondientes a Procrear. Con esta entrega, la actual gestión municipal ya ha realizado más de 3800 trámites normalizadores de viviendas, que incluyen no solo la entrega y firma de escrituras, sino también afectación a vivienda familiar, ex bien de familia.

“Para mí hoy es un día muy especial, como para todos ustedes. Durante tantos años, la expectativa, las ansias, la espera. Quiero contarles mi alegría particular, porque este encuentro tiene que ver con lo que nos propusimos cuando asumimos la gestión. Acá nos acompaña el doctor Juan Sánchez, que es el titular de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, quien junto a su equipo en cada uno de los expedientes ponen no solamente el compromiso y el amor, sino también el trabajo y la celeridad necesaria para tener un Estado ágil”, subrayó el intendente Maximiliano Wesner.

Luego, añadió que “son 305 familias olavarrienses que hoy se llevan la seguridad jurídica, pero también un reconocimiento a ese esfuerzo familiar, a esa construcción de tantos años que se ve plasmada en ese papel. Les digo, de corazón, estamos muy contentos de poder entregarles las escrituras, de poder compartir este momento tan importante para ustedes”.

Pérez Aznar, por su parte, expresó que “para nosotros es hermoso estar acá. Esto no se podría llevar adelante si no fuera por un trabajo conjunto con los municipios, con la escribanía de gobierno, que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo, esta sinergia entre los diferentes estamentos de los gobiernos es fundamental”.

“Para nosotros es muy importante trabajar en un estado que es eficiente, que gestiona, que garantiza derechos. Veo acá muchas familias de trabajadores y trabajadoras, que hoy hay un gobierno provincial y municipal que les está reconociendo, otorgando y ampliando derechos”, concluyó.