Liga Nacional Femenina: Chañares llegó a 11 partidos invicto
Domingo 22 de Febrero 2026
25°
Domingo 22 de Febrero 2026 - 21:01hs
Olavarría
25°
Infoeme
 deportes
 Básquet Femenino
 22 de Febrero de 2026

Liga Nacional Femenina: Chañares llegó a 11 partidos invicto

En una nueva semana de la Liga Nacional Femenina, Chañares completó dos nuevas presentaciones y sumó dos nuevas victorias para seguir invicto.

Luego de que Lucía Juárez se convirtiera en la jugadora con más triples de la historia de la Liga Nacional Femenina, Chañares completó dos nuevas presentaciones con victoria.

 

La décima victoria del elenco cordobés fue ante Instituto en condición de visitante. Fue 64 a 50 con 3 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero para Lucía Juárez en 30:18 minutos de juego.

 

Cerrando la sexta semana del segundo torneo del año, el equipo de James Craik derrotó a Hindú también fuera de casa en un duelo donde hizo valer su efectividad desde el cierre del segundo cuarto.

 

La base olavarriense completó 27:22 minutos con 12 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en el elenco revelación e indiscutido líder de la Conferencia Norte.

 

