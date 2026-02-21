Torneo Unión Regional Deportiva: Espigas debutó con triunfo 

La competencia regional organizada en conjunto por las Ligas de Olavarría, Bolívar, Azul y Laprida tuvo su jornada inaugural y Espigas debutó con victoria.

Espigas derrotó 2 a 1 a Independiente en Bolívar y arrancó el 2026 de la mejor manera.

En el elenco dirigido por Pablo Burghini los goles fueron de Lucas Cantero y Nelson Mancuello en el primer tiempo y el descuento para el local, en el complemento fue de Blas Carestía.

El elenco "chacarero" que presentó varias incorporaciones sumó sus primero tres puntos en la Zona A.