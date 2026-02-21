Golf: Uma y Leonardo Springer ganaron el Fourball Americana  | Infoeme
Sabado 21 de Febrero 2026 - 22:01hs
Olavarría
 21 de Febrero de 2026 | 21:20

Golf: Uma y Leonardo Springer ganaron el Fourball Americana 

En la jornada de este sábado se jugó el "Torneo Molitor" con festejos para Uma y Leonardo Springer.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó el Fourball Americana 18 hoyos con mucha participación en una única categoría.

 

La dupla conformada por Leonardo y Uma Springer se quedó con el primer puesto tras completar el recorrido con 57 golpes, en una actuación sobresaliente que tuvo además el valor especial de compartir la competencia en familia.

 

El segundo lugar fue para Luis Fredes y Alejandro Pirola, con 60 golpes, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Gerardo Garbuglia y Hugo Casali, también con 60 impactos.

 

La agenda del golf albinegro continuará este miércoles con el tradicional torneo semanal, y el próximo fin de semana (27 y 28 de febrero y 1 de marzo) se disputará el MAFF, el certamen más importante del calendario anual de la disciplina, hasta el momento son 85 los golfistas inscriptos.

 

Fuente: prensa CAE

