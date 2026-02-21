Colonia Hinojo: se celebra un nuevo aniversario del Museo de los Alemanes del Volga “Ariel Chiérico”

Este sábado, el Museo Municipal de los Alemanes del Volga “Ariel Chiérico” de Colonia Hinojo celebra 28 años desde su fundación. Este espacio cultural abrió sus puertas el 21 de febrero de 1998, en el marco del aniversario de la localidad.

A partir del año 2002 lleva el nombre Ariel Chiérico como homenaje al museólogo, quien a través de su profesión y con el acompañamiento de los vecinos, puso en valor las raíces y el patrimonio cultural de los alemanes del Volga.

En el marco del aniversario del Museo, inaugurará la muestra itinerante “Elementos de la vida religiosa de los alemanes de Rusia”, proveniente del Centro Cultural Bávaro de Alemanes de Rusia (BKDR). Se trata de una exposición creada por la Dra. Olga Litzenbuger, que se exhibe en distintos lugares de Alemania y en esta ocasión estará presente en el Museo de Colonia Hinojo.

Este Museo constituye el primero de la Red de Museos de los Pueblos. Cuenta con diversas salas en donde se exponen objetos que dan testimonio de la identidad de la cultura de la colectividad, con un sentido de pertenencia con el fin de resguardar, difundir y conservar su acervo cultural.