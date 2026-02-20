Cristian Zubillaga se subió al podio en el Campeonato Internacional

El piloto olavarriense finalizó en el tercer puesto del Campeonato Internacional de Speedway que se completó en Bahía Blanca.

En el circuito Antonio Miranda de Aldea Romana tuvo lugar el Premio Coronación con un enorme acompañamiento de público en las tribunas para la consagración del británico Drew Kemp que se impuso en la carrera decisiva.

Cristian Zubillaga completó la Final en el tercer puesto, misma colocación en la que terminó el campeonato. Segundo fue el deroense Facundo Albín.

“Llegamos con chances, pero la diferencia de puntos era muy grande y no pudimos acortar. Puesto 3 en la final y también puesto 3 en el campeonato.

Solo palabras de agradecimiento para mi gente por tanto aguante durante todas las carreras, vamos a seguir firmes, mejorando y volveremos más fuertes. #39”, agradeció el olavarriense en sus redes sociales finalizada la temporada estival.