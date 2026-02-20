Cristian Zubillaga se subió al podio en el Campeonato Internacional | Infoeme
Viernes 20 de Febrero 2026 - 17:35hs
32°
Viernes 20 de Febrero 2026 - 17:35hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Speedway
 - 20 de Febrero de 2026 | 17:29

Cristian Zubillaga se subió al podio en el Campeonato Internacional

El pasado fin de semana concluyó el Campeonato Internacional de Speedway y fue con podio para Cristian Zubillaga. El británico Drew Kemp fue el campeón.

El piloto olavarriense finalizó en el tercer puesto del Campeonato Internacional de Speedway que se completó en Bahía Blanca.

 

En el circuito Antonio Miranda de Aldea Romana tuvo lugar el Premio Coronación con un enorme acompañamiento de público en las tribunas para la consagración del británico Drew Kemp que se impuso en la carrera decisiva.

 

Cristian Zubillaga completó la Final en el tercer puesto, misma colocación en la que terminó el campeonato. Segundo fue el deroense Facundo Albín.

 

“Llegamos con chances, pero la diferencia de puntos era muy grande y no pudimos acortar. Puesto 3 en la final y también puesto 3 en el campeonato.

Solo palabras de agradecimiento para mi gente por tanto aguante durante todas las carreras, vamos a seguir firmes, mejorando y volveremos más fuertes. #39”, agradeció el olavarriense en sus redes sociales finalizada la temporada estival.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME