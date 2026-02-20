Wesner se reunió con Kicillof: buscan fortalecer el sistema de salud olavarriense como referencia regional

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marco en el que realizaron un repaso de la articulación entre Provincia y Municipio en las distintas áreas de gestión.

“Analizamos la situación económico-productiva de la región y avanzamos en la coordinación de acciones a futuro”, puntualizó el jefe comunal.

Asimismo, destacó que el eje estuvo puesto “en el fortalecimiento del sistema de salud como referencia regional y el acompañamiento a obras estratégicas que impulsan el desarrollo local”.