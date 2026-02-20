Wesner se reunió con Kicillof: buscan fortalecer el sistema de salud olavarriense como referencia regional | Infoeme
Domingo 22 de Febrero 2026 - 15:44hs
32°
Domingo 22 de Febrero 2026 - 15:44hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  comunidad
 - 22 de Febrero de 2026 | 15:30

Wesner se reunió con Kicillof: buscan fortalecer el sistema de salud olavarriense como referencia regional

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, marco en el que realizaron un repaso de la articulación entre Provincia y Municipio en las distintas áreas de gestión.

“Analizamos la situación económico-productiva de la región y avanzamos en la coordinación de acciones a futuro”, puntualizó el jefe comunal.

Asimismo, destacó que el eje estuvo puesto “en el fortalecimiento del sistema de salud como referencia regional y el acompañamiento a obras estratégicas que impulsan el desarrollo local”.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME