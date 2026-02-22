La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos municipal realizó una Jornada de proyección de las políticas de cuidado en territorio

Días pasados, la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos municipal llevó adelante una reunión de planificación integral 2026 en el Salón Rivadavia.

El encuentro, titulado “Jornada de intercambio y proyección de las políticas de cuidado en territorio”, tuvo como objetivo coordinar y proyectar las acciones del área para el año 2026, promoviendo la articulación entre los equipos y definiendo las líneas estratégicas que orientarán la gestión durante el próximo período.

La jornada contó con el acompañamiento de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, quien abrió el encuentro agradeciendo el compromiso de los equipos a su cargo, al tiempo que convocó a cada área a compartir una presentación sobre lo realizado y los lineamientos previstos para 2026, teniendo en cuenta la complejidad del contexto socioeconómico actual y su impacto en las estrategias de acompañamiento a niñeces, adolescencias y familias. Del encuentro participaron todos los equipos de trabajo que integran la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, reafirmando el compromiso colectivo con una gestión articulada y cercana al territorio.

A continuación, la subsecretaria Malena Pianciola presentó, junto a su equipo, un balance de la gestión desde diciembre de 2023 a la fecha y destacó la relevancia de esta instancia de intercambio, sostenida en la concepción de las políticas de cuidado como derechos. En ese marco, los distintos programas fueron expuestos por sus referentes, poniendo en común objetivos, alcances y proyecciones para el próximo año.

Estos espacios de planificación colectiva permiten unificar criterios, optimizar recursos y consolidar una política pública con enfoque de derechos, centrada en la presencia territorial y el acompañamiento cercano a las comunidades.

Al respecto, la subsecretaria Malena Pianciola expresó: “La planificación es una herramienta fundamental para ordenar y potenciar nuestro trabajo cotidiano. Nos permite sostener una mirada integral y asegurar que cada acción esté orientada a la protección y restitución de derechos, con responsabilidad y compromiso hacia nuestra comunidad. Nuestra gestión se rige por ejes claros: la territorialidad, la integralidad, la transversalidad y la corresponsabilidad, entendiendo que sólo a través del trabajo articulado y cercano a cada realidad podemos fortalecer el sistema de protección y acompañar de manera efectiva a las niñeces, adolescencias y familias.”