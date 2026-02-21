Marzo: retoma su recorrido itinerante el Quirófano Veterinario Móvil

El Municipio informó que a partir de marzo el Quirófano Veterinario Móvil retoma su recorrido por todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Para sacar turno, comunicarse previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400. Al momento de tramitar el turno, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brindará toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12.00, de lunes a viernes, excepto feriados.

A continuación, se detalla el cronograma previsto para el mes de marzo: