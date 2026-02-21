Marzo: retoma su recorrido itinerante el Quirófano Veterinario Móvil | Infoeme
Marzo: retoma su recorrido itinerante el Quirófano Veterinario Móvil

El Municipio compartió el cronograma que seguirá el dispositivo de castración felina y canina a partir del próximo mes por distintos puntos del partido de Olavarría. 

El Municipio informó que a partir de marzo el Quirófano Veterinario Móvil retoma su recorrido por todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Para sacar turno, comunicarse previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400. Al momento de tramitar el turno, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brindará toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12.00, de lunes a viernes, excepto feriados.

A continuación, se detalla el cronograma previsto para el mes de marzo:

  • Lunes 2/3: San Vicente, Sociedad de Fomento Dámaso Arce
  • Martes 3/3: Villa Mailín, CAPS N° 22 Mendoza y Balcarce
  • Miércoles 4/3: Tiro Federal, Sociedad de Fomento (Necochea e Islas Malvinas)
  • Viernes 6/3: Sierras Bayas, Club San Martín
  • Lunes 9/3: Mariano Moreno, Sociedad de Fomento (España y Av. Sarmiento)
  • Martes 10/3: La Candela, Capilla Nuestra Sra. de Guadalupe (Ayacucho al 575)
  • Miércoles 11/3: Loma Negra, Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)
  • Jueves 12/3: El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí)
  • Lunes 16/3: Luján, SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros Nº 3950)
  • Martes 17/3: Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (Av. Centenario Nº 1380)
  • Miércoles 18/3: AOMA, Sociedad de Fomento “Carlos Von Bernard” (Teniente Barcalá y Cnel. Suárez)
  • Viernes 20/3: Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)
  • Miércoles 25/3: Quiroga II, SUM del C.I.C (Houssey al 400)
  • Jueves 26/3: Roca Merlo, Sociedad de Fomento Roca Merlo (República del Líbano 2664)
  • Viernes 27/3: El Progreso, SUM del NIDO ubicado en calle 7 esq. Mitre.
  • Lunes 30/3: Pickelado, Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez)
  • Martes 31/3: Matadero, Centro Deportivo y Recreativo Municipal Diego Armando Maradona (Emiliozzi y Calle 130).

