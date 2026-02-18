Retoma su recorrido itinerante el Quirófano Veterinario Móvil | Infoeme
 18 de Febrero de 2026 | 14:04

Retoma su recorrido itinerante el Quirófano Veterinario Móvil

El Municipio de Olavarría informa que el Quirófano Veterinario Móvil retoma su recorrido por todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Para sacar turno, comunicarse previamente por llamada o mensaje de WhatsApp al 2284-666400. Al momento de tramitar el turno, el personal de la Dirección Veterinaria del Municipio brindará toda la información necesaria y las respectivas indicaciones para preparar al animal, con el fin de lograr una intervención quirúrgica segura.

El horario de atención en quirófano móvil es de 8:30 a 12.00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

A continuación, se detalla el cronograma previsto para el mes de marzo:

  • Lunes 2/3: San Vicente, Sociedad de Fomento Dámaso Arce
  • Martes 3/3: Villa Mailín, CAPS N° 22 Mendoza y Balcarce
  • Miércoles 4/3: Tiro Federal, Sociedad de Fomento (Necochea e Islas Malvinas)
  • Viernes 6/3: Sierras Bayas, Club San Martín
  • Lunes 9/3: Mariano Moreno, Sociedad de Fomento (España y Av. Sarmiento)
  • Martes 10/3: La Candela, Capilla Nuestra Sra. de Guadalupe (Ayacucho al 575)
  • Miércoles 11/3: Loma Negra, Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)
  • Jueves 12/3: El Provincial, Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí)
  • Lunes 16/3: Luján, SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros Nº 3950)
  • Martes 17/3: Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (Av. Centenario Nº 1380)
  • Miércoles 18/3: AOMA, Sociedad de Fomento “Carlos Von Bernard” (Teniente Barcalá y Cnel. Suárez)
  • Viernes 20/3: Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana)
  • Miércoles 25/3: Quiroga II, SUM del C.I.C (Houssey al 400)
  • Jueves 26/3: Roca Merlo, Sociedad de Fomento Roca Merlo (República del Líbano 2664)
  • Viernes 27/3: El Progreso, SUM del NIDO ubicado en calle 7 esq. Mitre.
  • Lunes 30/3: Pickelado, Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez)
  • Martes 31/3: Matadero, Centro Deportivo y Recreativo Municipal Diego Armando Maradona (Emiliozzi y Calle 130).

