Este sábado inicia el ciclo “Mercado Cultural” en el Museo Dámaso Arce

El Museo Dámaso Arce, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, invitó a la comunidad a disfrutar de la propuesta titulada “Mercado Cultural”, que se desarrollará los días sábado 21 y 28 de febrero en el veredón del Museo (San Martín 2862) a partir de las 18.

Para esta edición también se incluirán dibujantes e ilustradores ofreciendo sus servicios y publicaciones autogestionadas, como fanzines y fan-art.

Además, en el patio del Museo se estará desarrollando propuestas lúdicas, así como la apertura de la “sala flúor”, que continúa ofreciendo una experiencia sensorial a partir de la luz UV y los colores fosforescentes en la modalidad de taller a partir de las 19:30 Hs, por orden de llegada y con un cupo limitado por el espacio.

El público asistente a las diferentes propuestas también podrá visitar la muestra inaugurada recientemente en el marco de los 65 años del Museo Dámaso Arce, titulada “Décadas en diálogo”, que presenta una gran variedad de piezas pictóricas así como una serie de obras cinceladas de la Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales “Maestro Armando Ferreira”; mientras que en la sala patrimonial continúa en exhibición el retrato de Manuel Belgrano, piezas importantes del orfebre Dámaso Arce y la muestra de los talleres del Museo: Viñetas en Olavarría, y Acuarela, desarrollados a lo largo del ciclo lectivo 2025.

Más allá de la actividad enmarcada en el Mercado Cultural, el Museo puede ser visitado los días martes a viernes de 8:00 a 12:00 Hs, y miércoles a domingos de 18:00 a 21:00 Hs durante lo que resta de febrero.

Ante cualquier duda o consulta, los interesados pueden escribir al mail del museo: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.